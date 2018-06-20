В среду в Петербурге будет малооблачно и без осадков

Столбик термометра поднимется до +11..+13 градусов.

В среду, 17 апреля, в Петербурге ожидается малооблачная погода без остатков. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов. Ветер в этот день будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет неизмененным.

Самая низкая температура в Петербурге 16 апреля была зафиксирована в 1946 году, тогда столбик термометра опустился до минус 8 градусов, самым теплым этот день был в 1920 году – плюс 22 градуса.

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Фото: Piter.TV