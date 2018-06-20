Кассиры в кино смогут требовать паспорт на фильм категории 18+

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который даст право кассирам и контролерам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт на фильмы категории 18+.

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который даст право кассирам и контролерам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт на фильмы категории 18+. Об этом сообщают российские СМИ.

Ограничения касаются кино- и видеопродукции, зрелищных мероприятий и их анонсов, а также печатной продукции, распространяемой библиотеками. Василина Кулиева, член профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей

Если кассир засомневается, что зрителю есть 18 лет, то он может потребовать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Аналогичная система будет действовать в отношении продажи, проката, аренды и выдачи в библиотеках информационной продукции, содержащей запрещенную для распространения среди детей информацию. Также расшириться и сам перечень информации, которую запрещено распространять среди детей. В этот перечень войдут изображение и описание сексуального насилия.

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