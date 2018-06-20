Зрители раскритиковали Тимона и Пумбу из нового "Короля Льва"

Пользователи интернета назвали суриката и бородавочника гиперреалистичными и ужасающими монстрами.

Пользователи интернета раскритиковали Тимона и Пумбу в новом фильме "Король Лев". Сурикат и бородавочник появляются в трейлере картины.

Как пишет издание Vice, в новом видео милые и добрые персонажи, которые знакомы нам с детства благодаря мультику от Disney, предстают в образе "гиперреалистичных и ужасающих монстров".

Интернет-пользователи согласились с этим мнением и заявили, что любимые герои могли быть и посимпатичнее. Они уверены, что Пумба выглядит в этом фильме страшнее Шрама.

Напомним, трейлер обновленного "Короля Льва" появился в сети 10 апреля. Фильм Джона Фавро выйдет в прокат 19 июля.

Видео: YouTube / Walt Disney Studios