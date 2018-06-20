На экране появятся полюбившиеся всем персонажи — Симба, Муфаса, Пумба и Тимон.

В сети появился официальный трейлер мультфильма "Король Лев" режиссера Джона Фавро. На экране появятся любимые всеми персонажи — Симба, Муфаса, Пумба, Тимон и другие.

Новый мультфильм сделан настолько реалистично, что создается впечатление, что снимали настоящих животных. Такой эффект получился благодаря новаторским методам кинопроизводства.

Картина киностудии Walt Disney выйдет в прокат 19 июля. Симба будет говорить голосом Дональда Гловера, его возлюбленную Налу озвучила Бьенсе. Кроме того, зрители услышат голос Джеймса Эрл Джонса (Муфаса), Сета Рогена (Пумба), Билли Айкнера (Тимон) и других.

Новый "Король Лев" повторяет мультфильм, вышедший в 1994 году. В новинке присутствует одна из самых популярных сцен, в которой старый мандрил Рафики показывает львенка со Скалы Предков.

Ранее мы писали, что в сети появился первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс".

Видео: YouTube / Walt Disney Studios