Мировая премьера мультфильма запланирована на осень этого года.

Во вторник, 9 апреля, в сети появился первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс". Ролик опубликован на ютьюб-канале Universal Pictures UK.

Известно, что режиссерами проекта выступили Грег Тирнан, кторый ранее снял "Полный расколбас" и Конрад Вернон , который работал над мультфильмом "Шрек-2".

Сюжет мультипликации основан на комиксах Аддамса. Сценарий для него написала Памела Петтлер , которя занималась проектом "Девять".

Главных героев озвучили Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Шарлиз Терон, Финн Вольфхард и другие.

Дата мировой премьеры еще не названа. Однако, по данным СМИ она состоится осенью 2019 года.

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Видео:Universal Pictures UK