Появились фотографии звезды "Игры престолов" Эмилии Кларк из больницы после инсульта

Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис в сериале "Игра престолов", пережила инсульт и несколько операций в 24 года.

На днях Эмилия Кларк показала свои снимки, которые были сделаны в 2011 году во время ее госпитализации. В 2011 у актрисы был инсульт. Примерно месяц назад Эмилия Кларк рассказала, что во время съемок "Игры престолов" пережила две аневризмы мозга, которые чуть не убили ее. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ты идешь на съемочную площадку, играешь крутого персонажа, проходишь сквозь огонь, разговариваешь с сотнями людей, и тебя просят работать как можно усерднее. И это спасло меня от мысли о собственной смертности. Эмилия Кларк

Первое кровоизлияние произошло в конце съемок первого сезона "Игры престолов". Произошло это во время тренировки, тогда врачи сказали, что это субарахноидальное кровоизлияние, являющееся угрожающей жизни формой инсульта. Медики предупредили, что это может повториться и сделали ей операцию. Однако, она была неудачной и врачи оперировали актрису дважды.

Тогда Эмилия Кларк не стала рассказывать о своей болезни и сообщила об этом только тогда, когда все это оказалось позади.

Фото: CBS Sunday Morning