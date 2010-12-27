Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перенесла инсульт в 24 года

Она перенесла две операции на головном мозге.

Актриса Эмилия Кларк, которая многим известна как Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Это произошло еще в 2011 году, тогда 24-летняя актриса снималась во втором сезоне. Она хотела пойти на тренировку, но в раздевалке у нее начались головокружения и сильная боль. Медики сказали, что у нее субарахноидальное кровоизлияние. Это довольно тяжелая форма инсульта, из-за которой умирают более трети пациентов.

Эмилия Кларк перенесла две операции на мозге, а между ними все равно снималась в "Игре престолов".

Ранее российские букмекеры предложили поклонникам "Игры престолов" угадать исход сериала.

Фото: Twitter / Game Of Thrones