Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк получит роль в сериале Marvel

Сейчас актриса находится на финальной стадии переговоров со студией.

К актерскому составу сериала "Секретное вторжение" Marvel Studios присоединится звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк. На данный момент переговоры актрисы с представителями студии находятся на финальной стадии. Об этом пишет ряд зарубежных СМИ.

Marvel Studios не любит делиться подробностями предстоящих проектов, поэтому ни о сериале, ни о роли Кларк информации нет. Известно, что написанием сценария и продюсированием проекта занимается Кайл Брэдстрит ("Мистер Робот", "Борджиа"). Судя по сюжету одноименного комикса, история расскажет о группе скруллов, много лет скрывающихся среди людей.

Эмилия Кларк сыграет вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном, Беном Мендельсоном, Кингсли Бен-Адиром и Оливией Колман. Выход сериала ожидается в следующем году.

Ранее мы писали, что "Фаберже" выпустит яйцо за 2,2 млн долларов в честь десятилетия "Игры престолов".

Фото: Instagram / emilia_clarke