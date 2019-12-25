"Фаберже" выпустит яйцо за 2,2 млн долларов в честь десятилетия "Игры престолов"

В яйце будет скрываться алый дракон и маленькая корона.

Ювелирная компания "Фаберже" выпустит драгоценное яйцо в честь десятилетия с момента выхода первого эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Яйцо украсят бриллиантами и рубинами. Его стоимость оценили в 2,2 млн долларов. Над дизайном работали ведущий специалист "Фаберже" Лийса Таллгрен совместно с художницей по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон.

В яйце будет скрываться алый дракон, при раскрытии яйца он будет расправлять крылья. Кроме того, внутрь поместили миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейенерис, если бы заняла Железный трон.

Анонс приурочен к каталической Пасхе. Само яйцо покажут чуть позже.

Ранее мы писали, что съемки сериала "Дом Дракона" о династии Таргариенов стартуют в апреле.

Фото: Twitter / Faberge Museum