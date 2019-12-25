Съемки сериала "Дом Дракона" о династии Таргариенов стартуют в апреле

Премьера запланирована на 2022 год.

Ведущий контент-менеджер HBO Max и HBO Кейси Блойз рассказал, когда стартуют съемки сериала "Дом Дракона", который является приквелом "Игры престолов". Новый проект начнут снимать в апреле текущего года. Об этом сообщает Daily Mail.

10-серийный фильм основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Действие в нем будет разворачиваться за 300 лет до событий, описанных в саге "Песнь Льда и Огня". В центре сюжета окажутся члены династии Таргариенов. Премьера запланирована на 2022 год.

Другие детали проекта пока держатся в секрете. Однако уже известно, каких актеров выбрали на главные роли. Короля Визериса Таргариена сыграет британец Пэдди Консидайн, Эмма Д"Арси исполнит наследницу короля, а Оливия Кук станет второй женой короля – королевой Алисентой Хайтауэр. На роль принца Дэймона Таргариена утвердили Мэтта Смита. Кто сыграет Эйгона II Таргариена, неизвестно.

Всего у "Игры престолов" было пять разных потенциальных приквелов. Однако все они не ушли дальше сценариев и пилотных эпизодов. Пока только с создателями "Дома Дракона" подписан контракт на съемки полноценного шоу.

Ранее мы писали, что композитор "Игры престолов" создаст музыку для спин-оффа сериала.

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"