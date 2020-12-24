Композитор "Игры престолов" создаст музыку для спин-оффа сериала

Съемки приквела начнутся в 2021 году, премьера запланирована на 2022 год.

Композитор "Игры престолов" Рамин Джавади создаст музыку для предстоящего спин-оффа сериала. Об этом пишет SlashFilm.

По имеющейся информации, Джавади уже подписал контракт и присоединился к другим создателям проекта, в числе которых писатель Джордж Р.Р. Мартин, сценарист Райан Кондал, шоураннер Мигель Сапочник и другие.

Съемки приквела начнутся в 2021 году. Премьера запланирована на 2022 год. Проект получил название "Дом дракона". Действие в нем будет разворачиваться за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов". В центре сюжета окажутся члены династии Таргариенов.

Ранее мы писали, что телеканал HBO выпустит еще один приквел "Игры престолов" под названием "Повести о Дунке и Эгге".

Фото: Twitter / Game Of Thrones