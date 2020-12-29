HBO выпустит еще один приквел "Игры престолов"

Телеканал HBO планирует выпустить еще один приквел популярного сериала "Игра престолов". Об этом сообщает издание Variety.
Новый проект будет основан на серии фэнтези-новелл писателя Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге". В настоящий момент сериал находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что каждая серия будет длиться около одного часа.
Главными героями "Повести о Дунке и Эгге" являются рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйегон Таргариен. Действия разворачиваются за 90 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
Ранее ученые раскрыли секрет успеха "Игры престолов".
Фото: Twitter / Game Of Thrones
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все