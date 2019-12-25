Ученые раскрыли секрет успеха "Игры престолов"

Характер социальных связей между персонажами близок по своему уровню к тому, как работают реальные соцсети.

Литературоведы и математики Уорикского университета в Великобритании изучили характер повествования сериала "Игра престолов" и его первоисточника – цикла романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" – и выяснили, почему они так популярны среди зрителей и читателей. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

Ученые проанализировали взаимодействия всех персонажей, которые упомянуты в книгах Мартина и, используя математические методы, составили точную хронологию контактов. Аналогичным образом они изучили два важнейших эпоса Англии и Ирландии "Беовульф" и "Похищение быка из Куальнге".

В результате исследователи пришли к выводу, что с точки зрения мифологии "Игра престолов" больше похожа по структуре повествования на реалистичные саги исландских викингов, чем на мифы Англии и Ирландии. Кроме того, характер социальных связей между персонажами близок по своему уровню к тому, как работают реальные соцсети.

Эта реалистичность, по мнению ученых, позволяет читателям и зрителям удерживать в памяти все события и ориентироваться в отношениях между героями, несмотря на кажущуюся запутанность и сложность сюжета. В этом и есть секрет успеха "Игры престолов".

В общей сложности в "Игре престолов" задействованы более 2 тысяч персонажей, которые взаимодействуют друг с другом более 41 тысячи раз. При этом число героев в каждой главе обычно равно трем-четырем десяткам. Эта цифра является идеальным значением для драм Шекспира и других литературных шедевров прошлого.

Сериал "Игра престолов" был снят каналом HBO по мотивам книг из серии "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. Этот проект стал одним из самых популярных телешоу 2010-2019 гг.

Популярность сериала также вызвана во многом тем, что каждый сезон держал зрителей в напряжении. Ключевые персонажи умирали или теряли свой статус. Вымышленный мир Мартина был очень глубоким и проработанным.

Ранее актер из "Игры престолов" заявил об унижении Эмилии Кларк на съемках.

Фото: Twitter / Game Of Thrones