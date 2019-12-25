Актер из "Игры престолов" заявил об унижении Эмилии Кларк на съемках

В первом сезоне Дейенерис насильно выдают замуж за кхала Дрого, который насилует героиню в их брачную ночь.

Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", назвал унизительной работу Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Костер-Вальдау, первый сезон для Эмилии был "очень тяжелым и унизительным". Через что пришлось пройти ее персонажу – "просто ужасно".

В первом сезоне сериала Дейенерис насильно выдают замуж за кхала Дрого в исполнении Джейсона Момоа. В брачную ночь он насилует ее, хотя в книге Джорджа Мартина, на основе которой снят сериал, секс между персонажами произошел по взаимному согласию.

Ранее были названы актеры, которые чаще всех занимаются сексом в кино.

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"