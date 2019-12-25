Актер из "Игры престолов" заявил об унижении Эмилии Кларк на съемках

Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", назвал унизительной работу Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Костер-Вальдау, первый сезон для Эмилии был "очень тяжелым и унизительным". Через что пришлось пройти ее персонажу – "просто ужасно".
В первом сезоне сериала Дейенерис насильно выдают замуж за кхала Дрого в исполнении Джейсона Момоа. В брачную ночь он насилует ее, хотя в книге Джорджа Мартина, на основе которой снят сериал, секс между персонажами произошел по взаимному согласию.
Ранее были названы актеры, которые чаще всех занимаются сексом в кино.
Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
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