Составлен рейтинг актеров, которые чаще всех занимаются сексом в кино

Первое место занял Киану Ривз, который провел за постельными сценами 568 секунд в 12 фильмах.

Американская писательница Кэрри Уиттмер опубликовала рейтинг актеров, которые чаще всего занимаются сексом в кино. Первое место занял Киану Ривз. По расчетам Уиттмер, он провел за постельными сценами 568 секунд в 12 фильмах. Об этом пишет издание The Ringer.

Вторая строчка в списке досталась британскому актеру Роберту Паттинсону. Он играл любовные сцены в восьми фильмах. Общее число секунд в подобной тематике составило 410.

Тройку лидеров замкнул американский актер и продюсер Джейк Джилленхол. Интимные сцены с его участием можно увидеть в 10 картинах. Общая продолжительность 404 секунды.

Всего в рейтинг попали 28 голливудских актеров. В их числе также оказались Брэд Питт, Роберт Дауни-младший, Леонардо ДиКаприо и др.

По мнению Кэрри Уиттмер, чем известнее становится актер, тем больше ему предлагают кассовых проектов. Как правило, в них практически не требуется сниматься в откровенных сценах.

Ранее мы писали, что российские сериалы и ТВ-шоу вошли в престижный международный рейтинг.

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