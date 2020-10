Российские сериалы и ТВ-шоу вошли в престижный международный рейтинг

Среди них "Шерлок в России" и "Хороший человек".

Четыре российских проекта вошли в престижный международный рейтинг Fresh TV Fiction. В их числе два сериала видеосервиса START – новинка "Шерлок в России" (Sherlock: The Russian Chronicles) и "Хороший человек" (A Good Man) Константина Богомолова. Об этом пишет ТАСС.

Стоит отметить, что видеосервис START стал первой российской компанией, которая единовременно представляет в рейтинге Fresh TV Fiction сразу несколько проектов. Также в список попали сериал "Территория" (Ikotka) холдинга ГПМ РТВ (Газпром Медиа – развлекательное телевидение) и шоу знакомств "Секрет" телеканала ТНТ.

Всего в рейтинге представлены более 20 сериалов со всего мира. Среди них I May Destroy You (HBO, BBC One), Armas de mujer (Universal), End (Globo) и др.

В рейтинг швейцарской исследовательской компании The WIT - Fresh TV Fiction попадают самые яркие и оригинальные международные проекты. Его составляют два раза в год – весной и осенью.

Фото: Instagram / maxim_matveev_