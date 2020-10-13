  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:23
82
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Вышел трейлер первого сериала Бондарчука "Псих" с Богомоловым

0 0

8-серийный проект расскажет об успешном психотерапевте Олеге из Москвы, которому нужна помощь.

Онлайн-сервис more.tv представил трейлер первого сериала Федора Бондарчука "Псих". Главную роль в нем сыграл муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов.

8-серийный проект расскажет об успешном психотерапевте Олеге из Москвы, которому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, зависимость от медикаментов,  раздражительность и нарастающая агрессия – все это оказывает сильное влияние на психическое состояние специалиста. К тому же, больше года назад пропала его жена.

Кроме Константина Богомолова в сериале сыграли Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Игорь Верник и другие актеры. Премьера состоится на more.tv 5 ноября.

Ранее мы писали, что HBO Max объявил дату выхода 2 сезона сериала "Темные начала".

Видео: YouTube / more tv

Теги: more tv, константин богомолов, псих, федор бондарчук
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии