HBO Max объявил дату выхода 2 сезона сериала "Темные начала"

Новый сезон будет состоять из семи серий.

На официальной странице сериала "Темные начала" в Twitter появилась дата выхода 2 сезона. До премьеры осталось чуть больше месяца. Новый сезон начнет выходить на HBO Max с 16 ноября. В Instagram создатели также представили новый постер проекта.

Второй сезон станет экранизацией второго романа "Чудесный нож" из трилогии Филипа Пулмана "Темные начала". В основе первого сезона – книга "Северное сияние".

Напомним, в финале первого сезона главная героиня Лира Белаква пошла вслед за Лордом Азриэлем и оказалась в новом мире. В параллельную вселенную также смог переместиться мальчик по имени Уилл.

В "Чудесном ноже" Лира и Уилл много времени проводят в загадочном городе под названием Читтагацца. В это же время Лиру разыскивают другие герои сериала, чтобы защитить ее или навредить ей.

В предстоящем сезоне появится несколько новых актеров. В их числе Теренс Стэмп, Джейд Аноука, Симона Кирби и Фиби Уоллер-Бридж.

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Фото: Instagram / darkmaterialsofficial

Видео: YouTube / Amediateka