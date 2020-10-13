Netflix выкупил российский сериал "Эпидемия" за рекордные $1,5 млн

Картина попала в топ-10 лучших шоу Netflix.

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российского сериала "Эпидемия" за рекордные 1,5 млн долларов. Об этом сообщил "Коммерсант".

"Эпидемия" побила рекорд по стоимости продажи среди российских картин на Netflix. Ранее этот рекорд принадлежал сериалу "Лучше, чем люди", который Netflix купил за 1 млн долларов.

8-серийный сериал "Эпидемия" режиссера Павла Костомарова стартовал на Netflix 7 октября под названием To the lake. Картина попала в десятку лучших сериалов сервиса Netflix. Заняв восьмую строчку рейтинга, "Эпидемия" оставила позади новые сезоны "Американской семейки" и "Гриффинов".

"Эпидемия" является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро". Новый неизвестный вирус, вызывающий быстрое поражение легких, превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, а те, кто здоров, отчаянно сражаются за еду и бензин.

В сериале сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие актеры.

Ранее мы писали, что Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия".

Видео: YouTube / PREMIER