Российский сериал вошел в топ-10 сериалов на Netflix

Проект занял восьмую строчку, оставив позади новые сезоны "Американской семейки" и "Гриффинов".

Российский сериал "Эпидемия" режиссера Павла Костомарова вошел в десятку лучших сериалов стримингово сервиса Netflix. Проект занял восьмую строчку, оставив позади новые сезоны "Американской семейки" и "Гриффинов". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кинокомпании-производителя 1-2-3 Production.

Премьера сериала состоялась на Netflix Originals 7 октября. Российские телезрители смогут посмотреть "Эпидемию" на канале ТВ-3 с 12 октября.

"Эпидемия" является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро". Новый неизвестный вирус, вызывающий быстрое поражение легких, превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, а те, кто не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин.

Сергей, его возлюбленная и ее сын-аутист живут за городом, где пока безопасно. Он не может бросить в беде бывшую жену с сыном и едет в Москву. Мужчине чудом удается вывезти из умирающей столицы женщину и ребенка. К ним присоединяется отец Сергея, а также соседи. Людям, которые никогда не оказались бы под одной крышей, приходится забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие в Карелию, к уединенному охотничьему домику, расположенному на необитаемом острове посреди озера.

В сериале сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие актеры.

Ранее звезда "Люцифера" пообещал очень смешную сцену в пятом сезоне.

Видео: YouTube / PREMIER