Звезда "Люцифера" пообещал очень смешную сцену в пятом сезоне

В съемках примет участие приглашенный актер.

Актер Дэвид Брайан Вудсайд, сыгравший в сериале "Люцифер" роль падшего ангела Аменадиэля, рассказал, что ждет зрителей в пятом сезоне. По его словам, одна из сцен обещает стать самой смешной за всю историю сериала. Об этом актер написал в своем Twitter.

Съемки этой сцены прошли на прошлой неделе. В них приняли участие Том Эллис, Дэвид Вудсайд и приглашенный актер, имя которого пока не называется. "Приняли участие в одной сцене, которая обещает стать самой смешной во всем "Люцифере". Только дождитесь", - попросил зрителей Вудсайд.

Предполагается, что тем самым приглашенным актером стал Скотт Портер. Он присоединился к актерскому составу сериала лишь несколько дней назад. Портер исполнит роль детектива Кэрола Корбетта, нового возлюбленного Эллы Лопес.

Съемки пятого сезона сериала "Люцифер" возобновились недавно после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Помимо оставшихся эпизодов пятого сезона создатели планируют отснять материал для шестого сезона, который должен стать последним.

Сериал "Люцифер" повествует о короле ада, обосновавшемся в Лос-Анджелесе. Интересуясь человеческими пороками, он начинает расследовать преступления вместе с детективом Хлоей Деккер.

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Фото: Instagram / dbwofficial