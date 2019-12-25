Энн Хэтэуэй примерила образ Джокера

По задумке художника, у персонажа есть шрамы у рта.

Художник BossLogic представил актрису Энн Хэтэуэй в образе главного злодея DC – Джокера. Фото появилось у него в Twitter.

По словам BossLogic, на этот образ его вдохновил трейлер сериала "Ведьмак", где снялась актриса. По задумке художника, у персонажа Энн есть шрамы у рта.

Стоит отметить, что Энн Хэтэуэй уже играла супергеройскую роль. Она исполнила Женщину-кошку в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь".

Ранее художник Мохаммед Хиббан показал Тома Холланда в роли Бэтмена, а Роберта Паттинсона в образе Человека-паука.

Фото: Twitter / BossLogic