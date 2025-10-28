В Центре культуры и досуга "Кудрово" новых воспитанников посвятили в студийцев

Всего в Центре культуры и досуга "Кудрово" в этом году занимаются 463 воспитанника.

В детских глазах легкое волнение перемешивается с предвкушением и щепоткой страха. Для многих ребят этот день особенный — их посвящают в студийцы. Настоящий первый шаг в творческой жизни.

Сцена — это то место, где ребенок себя может проявить по-настоящему, почувствовать себя увереннее вообще во всём: и в школе, и у доски, и дома. Я считаю, что те дети, которые занимаются творчеством, у них жизнь намного интереснее, чем у обычного ребёнка. Любовь Бобкова, руководитель вокального ансамбля "Голос-арт"

Поздравили ребят с этим знаменательным днём вокальные ансамбли "Кнопки" и "Голос-Арт", танцевальный коллективы "Счастье здесь", театральные студии "Данко" и "Пилигримы", а также развивающий клуб "Почемучки".

На сцене многие впервые. Одна из таких — Елизавета Поликарпова. Заняться творчеством девочку побудила мама: предложила несколько направлений на выбор. Попробовав каждое, Лиза остановилась на том, что захватило её с первых минут.

Я занимаюсь в театральной студии. Я решила заниматься в театральной студии, потому что я люблю выступать, показывать мимикой лицо и с детства учу всякие стишки. Елизавета Поликарпова

В городском центре культуры четыре основных направления: хореография, вокал, прикладное творчество и театральная студия. Также проходят занятия на базе библиотеки в развивающем клубе "Почемучки". Педагоги отмечают, их дети редко выбирают только одно направление. Система построена так, что можно развивать сразу несколько талантов. Сегодня в центре занимаются 463 воспитанника в более чем 30 клубных формированиях.

В этом году больше всего ребят у нас зачислены в хореографическую студию и в театральную студию. Детки есть очень талантливые, которые мало того, что успевают ходить на занятия, успевают выступать. Это же всегда двойная нагрузка: нужно мало того, что сменить образ, вспомнить в голове схему танца или композицию музыкальную, которую они планируют исполнить. Мария Тырувере, директор муниципального центра культуры и досуга "Кудрово" Заневского городского поселения

В этом году в центр культуры и досуга "Кудрово", который функционирует при содействии администрации Заневского городского поселения, пришли более сотни детей. И для каждого из них сегодня зажглась своя маленькая, но такая яркая звезда творчества.

Видео: Piter.tv