В Центре культуры и досуга "Кудрово" начался новый творческий сезон

Старт новому сезон дал концерт "Культура – это мы".

Зажигательные танцы, цепляющие за душу песни, юмористические постановки. И все это – на одной сцене. Концерт "Культура – это мы" дал старт новому творческому сезону Центра культуры и досуга "Кудрово".

Почти полтысячи учащихся, более тридцати клубных формирований. Все это – про главный досуговый центр самого молодого города Ленинградской области. Среди дошколят самым популярным направляем стали танцы. А те, кто постарше, чаще отдают предпочтение актерскому мастерству. Педагоги уверены, творческая жилка есть в каждом ребенке.

Иногда педагог видит, что у ребенка красивый голос и он может посоветовать его преподавателю по вокалу. Либо же если родители ребенка хотят заниматься четко танцами, то, конечно, педагог подбирает определенную программу, чтобы развить танцевальные способности. Юлия Пасошникова, менеджер социально-культурной деятельности

Через десяток лет кто-то из этих молодых артистов наверняка завоюет сердца миллионов. Такая цель и у семилетней Саши. Девочка занимается вокалом несколько лет. И в будущем видит себя только певицей.

Я занимаюсь вокалом, я очень люблю это дело, я с радостью хожу, мне очень нравится, я нашла много новых друзей. Моя любимая [песня – прим.ред.], потому что мы её в садике пели. Александра Поленникова, участница концерта

Программа у открытия творческого сезона - самая насыщенная. С презентацией выступили вокальные ансамбли "Голос-АРТ" и "Кнопки", хор русской народной песни "Заневские напевы", танцевальная студия "Счастье здесь", театральный коллектив "Данко", вокальная студия "Дебют" и мастерская современного танца "Форма".

Помимо того, что их учат выступать на сцене, быть артистом, также формируются гибкие навыки, такие как социальное общение, поддержка друг друга, коллективная ответственность. Поэтому для неё это восприятие такого клубного формирования, где они приходят и пообщаться, и немножко поиграть, и потом погулять, ну и, конечно же, получить новые предпрофессиональные навыки. Виктория Пусвацет, жительница Кудрово

К слову, этот год для досугового центра особенный. Появились новые направления – секции декоративно-прикладного искусства и скетчинга. И теперь у каждого ребенка, пришедшего в центр, есть еще больше возможностей раскрыть свой талант и найти дело по душе.

