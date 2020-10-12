Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

Премьера сериала состоялась на Netflix Originals 7 октября.

Американский писатель Стивен Кинг посмотрел российский сериал "Эпидемия", который показывают на Netflix Originals, и оставил в своем Twitter отзыв о картине.

Кинг выделил четыре основных вещи, которые нужно знать зрителям. "1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Слабый спойлер: мелкий пацан – заноза в заднице", – отметил писатель.

Чуть позже Кинг опубликовал еще один пост, в котором сравнил сериал со "спагетти-вестерном" со снегом и зараженными чумой убийцами-русскими. Также писатель заявил, что снято круто, однако некоторые моменты "шиворот-навыворот". И снова отметил, что "этот пацан – все еще заноза в заднице".

"Эпидемия" является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро". Режиссером проекта выступил Павел Костомаров. Премьера сериала состоялась на Netflix Originals 7 октября.

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Ранее мы писали, что российский сериал вошел в топ-10 сериалов на Netflix.

Видео: YouTube / PREMIER