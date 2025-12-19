Богомолов ушел с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Сам Богомолов в своем Telegram-канале обратился к министру культуры Ольге Любимовой.

Театральный режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов принял решение отказаться от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Как рассказал "Петербург2", причиной стала невозможность совмещать руководство двумя крупными

Сам Богомолов в своем Telegram-канале обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от данной должности.

Скриншот: Telegram / Konbog75

Отметим, что еще на этапе назначения режиссера на пост и.о. ректора в театральном сообществе возникли споры и разногласия.

Часть выпускников Школы-студии МХАТ, среди которых были Юлия Меньшова и Антон Шагин, открыто выступили против кандидатуры Богомолова. Богомолов же отметил, что рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся ему наивными, а иногда просто глупыми.

Фото: ВКонтакте / Школа-студия МХАТ