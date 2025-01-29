Молодым актерам будет проще найти работу: во ВГИКе откроется кастинг-агентство

По словам руководства, кастинг-агентство станет связующим звеном между продюсерами и актерами.

Во ВГИКе откроется собственное актерское кастинг-агентство. Как сообщили в пресс-службе университета, о его создании рассказал ректор вуза Владимир Малышев на творческой встрече с Федором Бондарчуком.

В творческой индустрии начинающим актерам часто сложно найти работу из-за высокой конкуренции. На одну роль претендуют десятки, а то и сотни человек. Новый проект нацелен на то, чтобы у молодых актеров появилась дополнительная площадка для профессионального роста, и они смогли быстрее выйти на рынок индустрии.

По словам руководства, кастинг-агентство станет связующим звеном между продюсерами и актерами. Предполагается формирование творческой базы, куда смогут попасть как студенты, так и выпускники вуза. Таким образом, кастинг-директора смогут быстрее находить нужных людей, а молодые актеры – получать больше приглашений на пробы.

Федор Бондарчук, принявший участие во встрече, поддержал идею и выразил уверенность, что подобная инициатива будет востребована. Он подчеркнул, что продюсеры со 100% вероятностью будут просматривать базу кастинг-агентства, но многое зависит от самих студентов и выпускников: от их уровня подготовки и готовности к конкуренции.

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова остается одним из ведущих профильных вузов страны, готовящих специалистов в сфере кино, телевидения и других направлений экранного искусства.

Ранее на Piter.TV: Петербургский аниматор Бронзит оценил свои шансы на получение "Оскара".

Фото: официальный сайт ВГИК