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Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет
Сегодня, 7:44
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Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет

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Глава РФПИ оценил мировой рейтинг по росту ВВП в мире.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал об опережающем все западные экономические системы рост ВВП нашего государства за последние 20 лет. Чиновник в социальной сети заметил, что позитивные показатели были достигнуты властями за счет развития таких отраслей как энергетика, технологии и инфраструктура. Таким образом глав РФПИ публично прокомментировал составленный пользователем соцсети рейтинг из 14 стран, в котором указывался рост ВВП стран мира в период между 2003 и 2023 годами. Россия в списке заняла пятую позицию, выше нее расположились в порядке возрастания Саудовская Аравия, Индонезия, Индия и Китай. 

За последние 20 лет Россия опередила все западные экономики по темпам роста ВВП.

пост Кирилла Дмитриева в соцсетях

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец".

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @kadmitriev
 

Теги: ввп, кирилл дмитриев, рейтинг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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