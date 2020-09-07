Вышел трейлер сериала "Шерлок в России"

Роль сыщика исполнил Максим Матвеев.

Стриминговый сервис START опубликовал на YouTube трейлер сериала "Шерлок в России" режиссера Нурбека Эгена. Премьера запланирована на 22 октября.

Роль сыщика в сериале исполнил актер Максим Матвеев. В образе обер-полицмейстера, крупного политического игрока предстанет Константин Богомолов. Этот проект станет третьим русскоязычным сериалом о Шерлоке и первым с оригинальным сюжетом.

Действие в сериале разворачивается в эпоху правления Александра III. Холмс идет по следу маньяка Джека Потрошителя, который убил в Лондоне несколько женщин. После схватки с убийцей, в которой ранят доктора Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю. Герой отправляется в Петербург, где находит нового напарника – доктора Карцева с Пекарной улицы. Вместе они начинают раскрывать жуткие преступления, несмотря на противодействия местной полиции.

Кроме Матвеева и Богомолова в сериале сыграли Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич. Автором сценария стал Олег Маловичко.

Ранее мы писали, что Машков нашел замену ушедшему из "Табакерки" Матвееву.

Видео: YouTube / START