Машков нашел замену ушедшему из "Табакерки" Матвееву

В новом сезоне место артиста займет Юрий Чурсин.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков нашел замену ушедшему из труппы Максиму Матвееву. В новом сезоне место артиста займет Юрий Чурсин. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Машков объяснил, что у Матвеева множество своих планов, которые тяжело совместить с работой в "Табакерке". При этом снимать с репертуара спектакли с участием актера руководство театра не собирается. Однако новой звездой станет Юрий Чурсин. В частности, он сыграет главную роль в спектакле "Кинастон" Евгения Писарева.

Также Машков опроверг слухи об уходе Андрея Фомина, Ивана Шибанова, Розы Хайруллиной и Юлианы Гребе из театра. Худрук заявил, что они выйдут из состава постоянной труппы, однако продолжат играть на правах приглашенных артистов.

Ранее Netflix показал кадры из нового фильма Дэвида Финчера "Манк".

Фото: Instagram / maxim_matveev_