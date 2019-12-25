Netflix показал кадры из нового фильма Дэвида Финчера "Манк"

Это черно-белая картина, которая рассказывает о сценаристе Хермане Манкевиче.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter кадры из нового фильма Дэвида Финчера "Манк". Всего на странице в соцсети компании появилось четыре снимка.

"Манк" – это черно-белая картина, которая рассказывает о сценаристе Хермане Манкевиче, который в 1942 году вместе с Орсоном Уэллсом получил "Оскар" за сценарий к фильму "Гражданин Кейн".

Действие в ленте разворачивается в 1930-е гг. Главные роли исполнили Гэри Олдман и Аманда Сейфрид. Сценарий для "Манка" создал отец режиссера Джек Финчер. Фильм выйдет на Netflix текущей осенью.

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Фото: Twitter / NetflixFilm