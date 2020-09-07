Российский фильм ужасов впервые возглавил рейтинг iTunes в США

Кинокритики прозвали картину ремейком ленты "Чужой" Ридли Скотта.

Российский фильм "Спутник" вырвался в американский топ iTunes. Картина Егора Абраменко заняла первое место в категории "Хоррор" и пятое в разделе "Кино". Стоит отметить, что до этого момента ни один российский фильм не попадал в топ-5 американского сервиса и тем более не возглавлял его. Об этом сообщается в пресс-релизе, который появился в распоряжении "Ленты.ру".

Права на прокат "Спутника" в кинотеатрах США приобрела компания IFC Films. По словам создателей картины, к ним уже обратились голливудские компании с предложениями о создании ремейка.

Кинокритики прозвали фильм ремейком ленты "Чужой" Ридли Скотта. Действие разворачивается в СССР в 1983 году. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, для всех остается загадкой. Однако факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни.

Выжившего космонавта Константина Вешнякова помещают в засекреченную военную базу, где он находится под строгим контролем и наблюдением. Туда же привозят нейрофизиолога Татьяну Климову, чтобы она оценила его состояние.

Премьера фильма в России состоялась в апреле 2020 года в онлайн-кинотеатре more.tv. 18 сентября картина Егора Абраменко появится в кинотеатрах Боливии, Эквадора и Мексики. В ноябре 2020 года "Спутник" покажут в Австралии и Новой Зеландии.

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Видео: YouTube / iVideos