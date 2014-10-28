ЕС намерен создать новую сеть спутников разведки в 2026 году

Андрюс Кубилюс напомнил о флагманских проектах ЕКА.

Европейски союз) планирует разработать и запустить новую сеть разведывательных спутников стоимостью 1,2 миллиардов евро в 2026 году. Соответствующий комментарий европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сделал в рамках интервью для регионального издания Euractiv. В СМИ говорится о том, что страны-члены Европейского космического агентства (ЕКА) договорились друг с другом заниматься разработкой аппаратов высокой четкости, которые будут делать фотографии поверхности Земли с интервалом в 30 минут.

Поскольку данные георазведки очень важны, мы рассматриваем возможность на первом этапе <...> использовать коммерческие данные и понять, как мы можем интегрировать национальные ресурсы, а затем параллельно создавать совершенно новую европейскую систему. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар

Иностранный эксперт добавил, что у коллективного Брюсселя уже сейчас есть "три флагманские космические программы". Речь идет о системахGalileo и Iris 2, а также службе дистанционного зондирования и картографирования нашей планеты под названием Copernicus.

Фото: pxhere.com