ЕС намерен создать новую сеть спутников разведки в 2026 году

Европейски союз) планирует разработать и запустить новую сеть разведывательных спутников стоимостью 1,2 миллиардов евро в 2026 году. Соответствующий комментарий европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сделал в рамках интервью для регионального издания Euractiv. В СМИ говорится о том, что страны-члены Европейского космического агентства (ЕКА) договорились друг с другом заниматься разработкой аппаратов высокой четкости, которые будут делать фотографии поверхности Земли с интервалом в 30 минут.
Поскольку данные георазведки очень важны, мы рассматриваем возможность на первом этапе <...> использовать коммерческие данные и понять, как мы можем интегрировать национальные ресурсы, а затем параллельно создавать совершенно новую европейскую систему.
Андрюс Кубилюс, еврокомиссар
Иностранный эксперт добавил, что у коллективного Брюсселя уже сейчас есть "три флагманские космические программы". Речь идет о системахGalileo и Iris 2, а также службе дистанционного зондирования и картографирования нашей планеты под названием Copernicus.
В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все