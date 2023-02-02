В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах

Андрюс Кубилюс рассказал о планах по обороне Прибалтики.

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил разместить украинских военнослужащих во всех приграничных с Россией странах Европейского союза после окончания регионального конфликта. Соответствующий комментарий иностранный эксперт сделал в рамках выступления на конференции по обороне в Литве. Эксперт заметил, что начать реализовывать план требуется именно в Вильнюса. Он задал аудитории вопрос о том, могут ли международные союзники разместить на территории прибалтийского государства украинский батальон около постоянной немецкой бригады, а также регулярно проводить там ротацию сил.

Было бы хорошо иметь гарантии того, что все страны восточного фланга встанут на защиту друг друга так же, как они готовятся защищать себя сами. И будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того как на Украине установится мир была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар

Андрюс Кубилюс повторил традиционную для себя "страшилку" о том, что Москва якобы намерена напасть на Европейский союз "в течение следующих двух-четырех лет".

Фото: YouTube / Instituto da Defesa Nacional