Будапешт и Братислава могут заблокировать инициативу по изъятию замороженных активов России для финансирования Украины из-за коррупционного скандала, разразившегося в Киеве. Такими данными поделились иностранные журналисты из регионального издания Politico. Днем ранее в Брюсселе закончилась встреча главы министерств по финансам стран-членов Европейского союза. На мероприятии обсужадалсь возможность конфискации суверенных активов Москвы. Однако эксперты не пришли к общему знаменателю по теме. Пока что немногие государства озвучивают идею полного отказа от схемы изъятия. В газете не уточняют, представители скольких стран выражают такую точку зрению. В свою очередь другие государства ЕС могут выдвинуть более строгие условия по использованию такой потенциальной помощи Украине "из-за опасений, что она окажется не в тех руках".

На данный момент страны-члены ЕС не пришли к компромиссу по российским заблокированным активам. Несмотря на это, Дания как действующая страна-председатель поручила Еврокомиссии приступить к проработке юридического механизма по изъятию российских суверенных денежных средств. В декабре запланирован очередной саммит, на котором может быть принято окончательное решение по проблеме.

ЕЕ из всех сил пытается успеть подготовить предложения по "репарационным кредитам", чтобы можно было дать старт техническим переговорам о финансовой конструкции,... Дожидаться следующего саммита ЕС, запланированного на 18 декабря, - это затея, обреченная на провал, если только ЕС не готов позволить Украине потерпеть крах. сообщение от Politico

Авторы публикации в Politico сообщили, что даже если в декабре текущего года будет Европейским союзом принято решение экспроприировать российские активы, то потребуется значительное время для того, чтобы киевский режим получил первые денежные переводы. Процедурные правила могут потребовать голосования по инициативе в Европейском парламенте, а также в национальных парламентах ряда стран-членов регионального сообщества. Эти мероприятия могут затянуться на месяцы. В СМИ не исключили, что для поддержки ВСУ коллективному Брюсселю придется для начала предоставить Украине промежуточный заем. Если Киев не сможет получить новые транши финансовой поддержки от ЕС или МВФ до апреля 2026 год, то с данного месяца стране "придется затягивать пояса". Газета написала о том, что местное правительство будет использовать средства, которые изначально были заложены в бюджет 2027 года. В частности, речь идет о дивидентах от государственных банковских структур. Затем власти попытаются выпустить облигации. По исчерпанию этих мер будут прекращены выплаты муниципалитетам и завершены все восстановительные работы. Затем ожидается приостановка выплат заработной платы для чиновников, пенсионеров, медицинских работников и военнослужащим.

Фото: pxhere.com