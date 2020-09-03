Вышел второй трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Премьера должна состояться в ноябре этого года.

В сети появился второй трейлер нового фильма об агенте 007 "Не время умирать". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале франшизы.

Ранее стало известно, что новый фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией всей "бондианы". По сюжету агент 007 оставил оперативную службу и теперь наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Во время миссии по спасению похищенного ученого Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею, владеющему опасным техническим оружием.

Роль главного антагониста исполнил Рами Малек. К образу агента 007 вернулся Дэниел Крейг. Премьера 25-го по счету фильма должна была состояться в начале апреля текущего года. Однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на ноябрь.

Ранее мы писали, что Бена Аффлека попросили не посещать премьеру фильма о Джеймсе Бонде.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia