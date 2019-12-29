Новый фильм о Бонде станет кульминацией всей "бондианы"

Премьера назначена на 9 апреля 2020 года.

Режиссер фильма "Не время умирать" Кэри Фукунага рассказал, как проходят съемки нового фильма. Он заявил, что это будет последнее появление Дэниэла Крейга в роли агента 007.

По словам режиссера, в этот раз главный герой столкнется со своим самым опасным врагом и отправится на самое сложное задание. Фукунага заявил, что это станет кульминаций всех историй о Бонде. "Всего, что он видел, его травм, потерь", - отметил создатель фильма.

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" назначена на 9 апреля 2020 года. По сюжету агент 007 оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается сложнее, чем думал главный герой. Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею, владеющему опасным техническим оружием.

Дэниэл Крейг играл Джеймса Бонда с 2004 года, начиная с фильма "Казино "Рояль". В мае 2019 года он побил рекорд Роджера Мура и стал самым "долговечным" Бондом в истории.

Ранее мы писали, что создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia