Продюсер картины заявила, что нужно создать новых персонажей для женщин.

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя франшизы. В частности, продюсер картины Барбара Брокколи заявила в интервью Variety, что Бонд может быть любого цвета, но он мужского пола.

"Мне не особо интересно, чтобы мужского персонажа играла женщина. Мне кажется, женщины выше этого", - заявила Брокколи.

Она отметила, что женщины также заслуживают сильных персонажей, поэтому для них стоит создать новых героев.

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоится 8 апреля 2020 года. Эта часть станет особенной для фанатов Дэниела Крейга, который заявил о решении больше не играть агента 007.

По сюжету Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на остров приезжает его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагал главный герой. Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею, владеющему опасным техническим оружием.

Ранее мы писали, что Билли Айлиш запишет саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia