Премьера фильма состоится 8 апреля 2020 года.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что Билли Айлиш запишет саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Известно, что популярная певица записала композицию совместно со своим братом. Отмечается, что Билли Айлиш является самой молодой артисткой в истории, которая написала песню на тему Джеймса Бонда.

Напоним, что в 25-м фильме об агенте 007 основным антагонистом станет персонаж в исполнении Рами Малека. По сюжету Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось ранее. Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею с опасным технологическим оружием.

Премьера фильма состоится 8 апреля 2020 года.

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Видео: YuoTube / Billie Eilish, Movie Trailers Source