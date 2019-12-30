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Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать с армянской певицей

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Юсиф Эйвазов заявил, что его политические взгляды никогда не затронут профессию.

Муж оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов опроверг информацию об отказе выступать с армянской певицей Рузан Манташян. Об этом артист написал в своем Instagram.

Исполнитель заявил, что он азербайджанец, и у него есть абсолютно четкое видение ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией. При этом Эйвазов подчеркнул, что его политические взгляды никогда не затронут профессию и коллег по сцене. Он напомнил, что не раз выходил на сцену с армянскими певцами, например, Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном.

В сети появилась информация, что Юсиф Эйвазов отказался выступать с Рузан Манташян на открытии оперного бала в Дрездене. Причиной якобы стала национальность певицы. Художственный руководитель события Ханс-Йоахим Фрей назвал эти слухи клеветой.

Ранее мы писали, что театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц.

Фото: Instagram / yusif_eyvazov_official
Видео: YouTube / Classics at the Palace Square Gala

Теги: анна нетребко, опера, слухи, юсиф эйвазов
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Тема дня,

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