Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц

Информацию распространил по интернету шоумен Рустам Солнцев.

Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке". Об этом сообщают РИА Новости.

В пресс-службе театра "Золотое кольцо" отметили, что книги, в которой описывается этот инцидент, вовсе не существует.

Ранее бывший участник шоу "Дом 2" Рустам Солнцев опубликовал в Instagram пост, в котором привел цитату из якобы мемуаров Кадышевой. В них артистка называет Бабкину "крашеной бездарной сучкой" и рассказывает, как "вмазала ей пару раз баяном по сусалам" на съемках "Новогоднего огонька" несколько лет назад.

Комментируя эту информацию, концертный директор Бабкиной назвал Кадышеву невоспитанным человеком. При этом он заявил, что знает артистку как хорошего, адекватного и доброго человека. Данная ситуация кажется ему странной.