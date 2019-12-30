Директор Бабкиной прокомментировал "тявканье" Кадышевой

Он заявил, что артистка проявила себя невоспитанным человеком.

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох прокомментировал высказывания Надежды Кадышевой. Он назвал народную артистку России невоспитанным человеком из-за ругательств, приписываемых ей шоуменом Рустамом Солнцевым. Об этом пишет Daily Storm.

Горох заявил, что "мелкие обсуждения, тявканья" пройдут незаметно для Бабкиной. Он добавил, что знает Кадышеву как хорошего, адекватного и доброго человека, поэтому ситуация с критикой Бабкиной ему кажется странной.

Напомним, бывший участник шоу "Дом 2" Рустам Солнцев опубликовал в Instagram пост, в котором привел цитату якобы из мемуаров Кадышевой. В ней она называет Бабкину "крашеной бездарной сучкой". Артистка рассказывает, как "вмазала ей пару раз баяном по сусалам" на съемках "Новогоднего огонька".

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Видео: YouTube / Департамент капитального ремонта города Москвы