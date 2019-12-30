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Alena_Zinovieva
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Директор Бабкиной прокомментировал "тявканье" Кадышевой

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Он заявил, что артистка проявила себя невоспитанным человеком.

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох прокомментировал высказывания Надежды Кадышевой. Он назвал народную артистку России невоспитанным человеком из-за ругательств, приписываемых ей шоуменом Рустамом Солнцевым. Об этом пишет Daily Storm.

Горох заявил, что "мелкие обсуждения, тявканья" пройдут незаметно для Бабкиной. Он добавил, что знает Кадышеву как хорошего, адекватного и доброго человека, поэтому ситуация с критикой Бабкиной ему кажется странной.  

Напомним, бывший участник шоу "Дом 2" Рустам Солнцев опубликовал в Instagram пост, в котором привел цитату якобы из мемуаров Кадышевой. В ней она называет Бабкину "крашеной бездарной сучкой". Артистка рассказывает, как "вмазала ей пару раз баяном по сусалам" на съемках "Новогоднего огонька".

Ранее Дубовицкая резко ответила на призыв о закрытии "Аншлага".

Видео: YouTube / Департамент капитального ремонта города Москвы

Теги: надежда бабкина, надежда кадышева, рустам солнцев
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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