Дубовицкая резко ответила на призыв о закрытии "Аншлага"

Телеведущая отметила, что у программы высокий рейтинг, а в числе зрителей есть также молодежь.

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая резко ответила на призыв Елены Борщёвой о закрытии "никому не интересного" шоу. В эфире проекта "Шоу на миллион" экс-участница Comedy Woman заявила, что ей не нравится, что в "Аншлаге" шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь и шепелявят.

Борщёва предложила закрыть программу или модернизировать ее, чтобы она стала интереснее молодым зрителям. Юмористка привела в пример Comedy, где на сцену выходит робот. В "Аншлаге" же зрители смотрят на мужчину в костюме пчелы.

Эти слова вывели Дубовицкую из себя. "Да на хрена мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот?" – возразила телеведущая. Дубовицкая отметила, что у программы "Аншлаг" высокий рейтинг, а в числе зрителей есть также молодежь. По словам ведущей, о закрытии или модернизации проекта не может быть и речи.

Напомним, "Аншлаг" выходит в эфир с 1987 года. Регина Дубовицкая является ведущей программы с самого ее основания.

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