Ефим Шифрин объяснил скандальный уход из "Аншлага"

Юморист ушел из программы в 2000 году.

Известный российский юморист Ефим Шифрин в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1" объяснил свой скандальный уход из "Аншлага". По его словам, ему хотелось другой работы.

Шифрин начал выступать в "Аншлаге" с самого его основания в 1987 году. В 2000 году он вместе с Михаилом Евдокимовым и Кларой Новиковой ушел из проекта. "Уход случился не мирным, как мне хотелось бы", - отметил Шифрин.

Евдокимов и Новикова в результате вернулись к съемкам в "Аншлаге". Евдокимов объяснил свое возвращение тем, что не хотел подвести Регину Дубовицкую. Кроме того, ему дали надежду на продюсирование нового фильма.

Что касается Клары Новиковой, то с ней Шифрин общался "теснее и дружнее", чем с другими юмористами. После ее возвращения в "Аншлаг" она показала, что близко дружить с ним больше не сможет.

Ранее телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на критику программы "Аншлаг".

Фото: Instagram / koteljnik