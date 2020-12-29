Ефим Шифрин объяснил скандальный уход из "Аншлага"

Известный российский юморист Ефим Шифрин в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1" объяснил свой скандальный уход из "Аншлага". По его словам, ему хотелось другой работы.
Шифрин начал выступать в "Аншлаге" с самого его основания в 1987 году. В 2000 году он вместе с Михаилом Евдокимовым и Кларой Новиковой ушел из проекта. "Уход случился не мирным, как мне хотелось бы", - отметил Шифрин.
Евдокимов и Новикова в результате вернулись к съемкам в "Аншлаге". Евдокимов объяснил свое возвращение тем, что не хотел подвести Регину Дубовицкую. Кроме того, ему дали надежду на продюсирование нового фильма.
Что касается Клары Новиковой, то с ней Шифрин общался "теснее и дружнее", чем с другими юмористами. После ее возвращения в "Аншлаг" она показала, что близко дружить с ним больше не сможет.
Ранее телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на критику программы "Аншлаг".
Фото: Instagram / koteljnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все