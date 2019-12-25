В "Спартаке" объявили, что на матч с "Зенитом" продали все билеты

Команды сыграют друг против друга в Москве 16 марта.

На матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом" проданы все билеты. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

В "Спартаке" поблагодарили болельщиков за интерес, который они проявили к этому важнейшему матчу. Перед игрой обещают насыщенную шоу-программу. Отметим, что домашний стадион "Спартака" вмещает 44 897 зрителей. Матч состоится 16 марта в 19:45.

Напомним, в турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает второе место, набрав 43 очка. "Спартак" замыкает тройку лидеров с 40 очками.

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Фото: spartak.com