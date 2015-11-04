Винокур заступился за Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага"

Народный артист РСФСР заявил, что Борщёва "не заработала права на то, чтобы осуждать что-то или закрывать".

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заступился за Регину Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага". В беседе с Nation News Винокур заявил, что передача имеет высокий рейтинг и популярна среди телезрителей.

Ранее "Аншлаг" раскритиковала экс-участница КВН и Comedy Woman Елена Борщёва. Юмористке не нравится, что в "Аншлаге" шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь и шепелявят. Она предложила закрыть программу или модернизировать ее, чтобы привлечь молодых зрителей.

По мнению Винокура, так категорично выйти и сказать, что "Аншлаг" нужно закрывать, может только человек состоявшийся, "который имеет биографию за спиной и любовь народа". Артист усомнился, что "Леночка" может этим похвалиться. Он заявил, что Борщёва не заработала права осуждать или закрывать что-либо.

Ранее мы писали, что Дубовицкая резко ответила на призыв о закрытии "Аншлага".

Фото: ВКонтакте / Владимир Винокур