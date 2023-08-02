Винокур пошутил на церемонии награждения в Кремле

Артист спародировал в Кремле лидера Белого дома Джо Байдена.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур восхитился своим государством, заявив, что в ней "даже клоунов высшими наградами награждают". Таким образом деятель культуры прокомментировал вручение ему государственной награды в Кремле. Он добавил, что у России историческая судьба связана с тем, сто каждые сто лет противник пытается напасть, но затем врагов "просто выбрасывают". Артист добавил, что тронут теми почестями, которые ему оказываются властями.

Действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее... Владимир Винокур, артист

Путин поблагодарил за преданную службу России героев СВО, удостоенных госнаград.

Фото и видео: Kremlin.ru