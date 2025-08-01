Путин отметил героизм врачей, делавших операцию на Камчатке во время землетрясения

Глава России прокомментировал то, как хирурги продолжили проводить операцию пациенту в время землетрясения 30 июля.

Врачи на Камчатке достойно и даже героически исполнили свой долг во время землетрясения у берегов Камчатки, поэтому они заслуживают государственные награды, заявил президент России Владимир Путин. Такой комментарий глава государства дал журналистам, выступая на рабочей встрече вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме. Слова политиков приводятся в Telegram-канале "Вести".

Хочу вас заверить, что у нас много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми. Мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе в государственных наградах Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что на Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение в регионе. По данным регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда подземных толчков составила 8,8 балла. Администрацией была объявлена угроза цунами, а местных жителей власти призывали не приближаться к береговой зоне в опасных районах. К вечеру режим отменили. Ранее краевое министерство по здравоохранению сообщили общественности, что врачи онкодиспансера продолжили проводить операцию пациенту во время землетрясения.

Путин: Киев завышает количество якобы вывезенных в Москву детей.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ