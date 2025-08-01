Путин: Киев завышает количество якобы вывезенных в Москву детей

На Валааеме глава России оценил вопрос отправки детей из опасных зон СВО в Россию.

Российский президент Владимир Путин указал, что киевский режим завышает количество якобы вывезенных на российскую территорию детей из зоны проведения специальной военной операции. Такой комментарий глава государства дал журналистам, выступая на рабочей встрече вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме. Слова политиков приводятся в Telegram-канале "Вести".

Там выяснилось, что нет этого количества детей. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня 2025 года. Глава отечественной делегации на переговорах Владимир Мединский уточнил СМИ, что в списке присутствует 339 фамилий. Дипломат также указывал, что соседняя страна ранее заявляла о полутора миллионах "похищенных русскими детей", позже — о 200 тысяч детей, затем — о 20 тысячах детей.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ