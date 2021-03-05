Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска

В Белоруссии уже выбраны пункты, в которых будет размещен новейший российский ракетный комплекс.

В России произвели и поставили в войска первый серийный комплекс "Орешник". Соответствующее заявление журналистам сделал президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала... Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. <...> Все по плану у нас. Владимир путин, президент РФ

Политические лидеры двух стран рассказали о планах по размещению "Орешника" на территории Белоруссии. Как отметил Александр Лукашенко, министерства по обороне разместить комплекс в республике в 2025 году. На текущий момент стороны "от этого пока не отступают". Сейчас уже выбраны позиции для установки комплекса, ведутся работы по подготовки этих локаций.

Эксперт рассказал как связаны заявления Путина об "Орешнике" и американские атаки на Иран.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ